В Воронеже полицейские нашли хозяина оторванного пальца

Полицейские выясняют обстоятельства, при которых у мужчины оторвало часть пальца. Фото: из архива «КП»

В ночь на среду, 2 августа, в микрорайоне Чижовка жители дома № 136 по улице Челюскинцев услышали крик о помощи. Они вызвали полицию. Стражи порядка обследовали прилегающую к дому местность и нашли у забора окровавленную фалангу пальца. По ней удалось установить личность хозяина этого органа. Им оказался 49-летний житель Воронежа.

Мужчина заявил полицейским, что решил сократить путь и поэтому полез через забор. Однако сделал это крайне неаккуратно, сорвался вниз, а часть пальца за что-то зацепилась и оторвалась. Мужчина обратился в больницу, где сообщил, что получил травму в результате несчастного случая. При этом почему-то отказался проводить операцию, чтобы палец вновь стал целым.

Изъятую фалангу пальца направили на экспертизу. Дело в том, что полицейские не очень поверили в рассказ пострадавшего мужчины. И не исключают, что с травмой связан какой-то криминальный случай.