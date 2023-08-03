В Воронеже рецидивист избил и ограбил в сквере 54-летнего мужчину

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Об ограблении в дежурную часть полиции обратился 54-летний воронежец. Он рассказал, что на него напал неизвестный парень. Подробности 3 августа рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина пояснил стражам порядка, что инцидент произошел вечером, когда он прогуливался по скверу на улице Гаршина. К нему подошел прохожий и попросил прикурить. А затем неожиданно нанес удар ему в туловище, обокрал и скрылся с добычей - мобильным телефоном и 32 тысячами рублей.

Полицейские по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летнийместный житель. Он ранее уже был судим за аналогичные преступления. В содеянном он признался. Возбуждено уголовное дело.