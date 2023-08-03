Нельзя пить лекарства и разнообразно питаться: воронежские медики опровергли мифы о грудном вскармливании

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Грудное вскармливание является идеальным способом обеспечить младенца лучшим питанием. Именно материнское молоко содержит элементы, которые необходимы для полноценного роста и развития ребенка. Кроме того, грудное вскармливание уменьшает вероятность развития у детей сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений со стороны ЖКТ, синдрома внезапной смерти, инфекций, аллергий. И, наоборот, улучшает остроту зрения и психомоторики, повышает показатели умственного развития. Как отмечают эксперты, грудное вскармливание полезно и для самой женщины. Оно способствует восстановлению сил матери после родов, ускоряет инволюцию матки и уменьшает риск кровотечений.

При этом часто молодые мамы отказываются от грудного вскармливания из-за мифов, которые активно циркулируют в обществе. Например, что кормить грудью – всегда больно, что нужно ограничивать себя в еде, нельзя принимать лекарства и т.д. Мы попросили медиков рассказать о наиболее популярных заблуждениях по теме грудного вскармливания.

«Кормить грудью - больно»

На самом деле при правильной технике прикладывания у матери нет болезненных ощущений при кормлении грудью. Правда, для выработки навыков может потребоваться время и, возможно, помощь. Но в любом случае настраивать себя изначально на негатив не стоит.

«Нужно есть только простую пищу»

Питание должно быть полноценным, разнообразным и безопасным. Такой рацион способствует профилактике развития алиментарно-зависимых заболеваний и функциональных нарушений у детей. Любые ограничение должны быть строго обоснованы и чем-то заменены. Иначе возможен дефицит поступления веществ и снижение лактации.

«Нельзя принимать лекарства»

Прием любых препаратов должен быть по назначению врача, при этом необходимо учитывать совместимость лекарств с грудным вскармливанием. Если по инструкции препарат входит в категорию «противопоказаны к кормлению грудью» - ГВ прекращают. В категории «назначать с осторожностью» - вопрос о продолжении вскармливания решается индивидуально.

«Нельзя кормить, если заболели»

Кормление грудью при большинстве обычных инфекций не повышает риск заражения ребенка. Наоборот, антитела, поступающие в грудное молоко от матери, способны защитить малыша от болезни.

«Нельзя кормить грудью больше года»

Всемирная организация здравоохранения рекомендует грудное вскармливание до двух лет и более. По мнению Европейского общества детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов, оптимальную продолжительность ГВ каждая пара мать-ребенок определяет самостоятельно. Отечественные педиатры советуют сохранять грудное вскармливание до полутора-двух лет при условии кратности прикладывания к груди на втором году жизни не более двух-трех раз в сутки.

«Если кормить ребенка грудью, то он станет слишком привязан к матери»

ГВ обеспечивает возможность гармоничного развития, которое определяется не только составом женского молока, но и контактом между матерью и ребенком. Грудное вскармливание является продолжением связи родителя и малыша, установившимся во время беременности.

«Молоко после кормления надо сцеживать»

Сцеживание грудного молока проводят по показаниям. К таковым относятся:

- облегчение состояния при нагрубании груди, лактостазе;

- кормление ребенка с затруднениями в координации сосания; малыша, родившегося с низким весом; больного, который отказывается «брать грудь»;

- поддержание лактации, пока мать или ребенок болеет;

- «запас» молока для ребенка, когда матери необходимо отлучиться;

- помощь малышу лучше приладиться к наполненной груди;

- предотвращение сухости и воспаления сосков и околососковых кружков.

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Что делать, если грудное молоко пропало?

По словам специалистов, важно иметь выработанную доминанту лактации - психологическую установку матери на кормление ребенка грудью и сохранять спокойствие. Чаще прикладывать ребенка с соблюдением правильной техники и выбором удобного положения. Не ограничивать время кормления, не пропускать ночные прикладывания к груди, кормить поочередно из обеих молочных желез, при кормлении ребенка из одной груди одновременно сцеживать молоко из другой.

Поможет также увеличение приема жидкости, теплый или контрастный душ перед кормлением, полноценное питание, отдых и сон. Возможен докорм сцеженным грудным молоком из ложки, кружки, а при отсутствии сцеженного грудного молока – докорм адаптированной молочной смесью, но только по назначению врача!

КСТАТИ

На базе детской воронежской поликлиники №2 работает областной центр пропаганды и поддержки грудного вскармливания. Его специалисты проводят занятия в «школе беременных», «школе матерей» и «школе отцов». Также медики устраивают онлайн-лекции для жителей других регионов. Консультации проходят индивидуально, в группах, или с помощью видеосвязи. Кроме того, сотрудники центра проводят семинары для врачей и медсестер по вопросам питания детей с рождения. С начала 2023 года специалисты оказали 149 индивидуальных консультаций и организовали 97 обучающих школ.

Записаться на прием можно по телефону - 253-05-22, с помощью почты: centrmam36@gmail.com, annaivanova.dr@yandex.ru. Связаться с центром можно также через группу ВКонтакте «Центр поддержки грудного вскармливания г. Воронеж» и Skype - centrmam36.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».