Сбер и Правительство Воронежской области подписали соглашение о повышении финансовой грамотности

Подписи под документом поставили председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Развитие финансовой грамотности является важным приоритетом как для банка, так и для региона. В рамках соглашения утверждён план мероприятий, в перечень которых вошли различные просветительские активности Сбера совместно с правительством области, отделением по Воронежской области Главного управления Центрального банка, главным управлением МВД России по Воронежской области.

Среди таких активностей можно выделить проведение семинаров, уроков и лекций для школьников, студентов и взрослого населения по основам кибербезопасности и противодействию финансовым мошенникам, совместные активности в ряде крупнейших мероприятий - Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, проект «ФинГрамЛайф» и многих других. Также будет сформировано волонтерское движение в образовательных учреждениях Воронежской области, целью которого будет помощь в проведении просветительских мероприятий.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

«Будем помогать жителям принимать разумные финансовые решения. В регионе действует много программ и направлений для этого. Сейчас же вместе со Сбером усилим работу. Это и развитие механизмов повышения финансовой грамотности, проведение различных встреч, мероприятий и круглых столов, участие в семинарах. Соглашение будет действовать до 2030 года»

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Сбер регулярно проводит комплексную просветительскую работу с населением в части повышения финансовой грамотности. Эти знания полезны всем независимо от возраста, кто заботится о своем благосостоянии. Образовательные программы помогают учиться защищать свои финансовые средства, в том числе в цифровом мире, снижать риски потерь и приумножать капитал. Подписание соглашения позволит снизить уровень мошеннических действий в отношении населения Воронежской области».