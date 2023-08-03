В Воронеже на строительство участка дороги от улицы Урывского потратят почти 123 миллиона рублей

Новый участок дороги на левом берегу, если торги пройдут успешно, начнут строить в середине августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже начали поиск подрядчика для строительства участка дороги от улицы Урывского до проезда ул. Остужева (поворот по направлению на мкр. Репное) – ул. Димитрова (кольцевое пересечение). На эти цели планируют потратить до 122,9 миллионов рублей. Заказчик работ - Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства.

Компании, которая победит на торгах, предстоит, помимо собственно строительства дороги, установить газовые, электрические и канализационные сети газоснабжения, современные фонари по обочинам, а также благоустроить территорию после выполнения всех работ. При этом фирма должна предоставить гарантии качества уложенного асфальта на пять лет, а установленных дорожных знаков – на десять.

Заявки на торги ждут до 9 августа, а 11-го уже состоится аукцион. К выполнению работ подрядчик должен будет приступить через день после подписания контракта.