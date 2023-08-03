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НовостиОбщество3 августа 2023 7:24

В Воронеже на строительство участка дороги от улицы Урывского потратят почти 123 миллиона рублей

Новый участок будет идти до поворота на микрорайон Репное
Олег КУЗНЕЦОВ
Новый участок дороги на левом берегу, если торги пройдут успешно, начнут строить в середине августа.

Новый участок дороги на левом берегу, если торги пройдут успешно, начнут строить в середине августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже начали поиск подрядчика для строительства участка дороги от улицы Урывского до проезда ул. Остужева (поворот по направлению на мкр. Репное) – ул. Димитрова (кольцевое пересечение). На эти цели планируют потратить до 122,9 миллионов рублей. Заказчик работ - Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства.

Компании, которая победит на торгах, предстоит, помимо собственно строительства дороги, установить газовые, электрические и канализационные сети газоснабжения, современные фонари по обочинам, а также благоустроить территорию после выполнения всех работ. При этом фирма должна предоставить гарантии качества уложенного асфальта на пять лет, а установленных дорожных знаков – на десять.

Заявки на торги ждут до 9 августа, а 11-го уже состоится аукцион. К выполнению работ подрядчик должен будет приступить через день после подписания контракта.