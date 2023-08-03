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НовостиОбщество3 августа 2023 6:50

Московская компания сорвала поставку лекарств в воронежскую БСМП № 1

Столичная фирма привезла лишь часть препаратов, причем некоторые из них не соответствовали требованиям контракта
Олег КУЗНЕЦОВ
В БСМП попали на недобросовестного поставщика лекарств.

В БСМП попали на недобросовестного поставщика лекарств.

Фото: БСМП 1 Воронеж ВКонтакте.

Представители воронежской больницы № 1 обратились с требованием наказать московскую компанию «Медицинский альянс» за нарушение заключенного с ней договора на поставку лекарств. Дело в том, что часть медицинских изделий вообще «забыли» привезти. А некоторые из тех, что все же доставили, не соответствовали заявленным в контракте требованиям.

Между тем, контракт с фирмой заключили на очень приличную сумму – 42 миллиона 198 тысяч рублей. Естественно, представители БСМП расторгли так толком и не выполненный договор.

Обращение воронежских медиков рассмотрели специалисты федеральной антимонопольной службы (ФАС). И приняли решение внести поставщика в реестр недобросовестных на два года.