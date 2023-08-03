Под Воронежем почти 700 млн рублей направят на третий этап строительства новой водоподъемной станции

Введение в строй ВПС-21, по идее, должно улучшить качество воды, текущей из кранов жителей Новоусманского района. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Новоусманском районе объявили о начале поиска подрядчика на третий этап строительства новой водоподъемной станции ВПС-21. Ее планируют объединить с существующей ВПС-9. Начальная (она же максимальная) цена контракта – 692 млн 598 тысяч рублей. Заказчиком выступает «РВК-Воронеж».

Подрядчику, который победит на торгах, предстоит построить резервуары чистой воды, станцию ее обеззараживания, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции, инженерные сети, подъездные дороги и надежный забор вокруг ВПС-21 (что в наше неспокойное время особенно важно). Кроме того, специалистам компании, которой достанется контракт, нужно будет провести реконструкцию существующих электроустановок и сделать вертикальную планировку земельного участка.

Производительность насосной станции второго подъема после реконструкции должна составить до 90 тысяч кубических метров в сутки, с поэтапным наращиванием мощности. А мощность станции обеззараживания – 180 килограммов в сутки в пересчете по хлору в рабочем режиме, а в аварийном – 270 кг в сутки.

Заявки на участие в торгах можно подать до 15 августа. Итоги аукциона подведут 31 октября. Все работы необходимо завершить не позднее 1 ноября 2024 года.