В центре Воронежа в районе Каменного моста на пять часов закроют движение

Каменный мост после обрушения. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Менее, чем через час, перекроют движение транспорта в районе Каменного моста. В четверг, 3 августа, с 9.00 до 14.00 там нельзя будет проехать в следующих местах:

1. на участке Карла Маркса – от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка;

2. на участке Орджоникидзе от Карла Маркса до улицы Чернышевского.

В течение этих пяти часов специалисты будут обследовать конструкции Каменного моста. Напомним, часть старинной переправы была разрушена во время сильного дождя 3 июня. Сроки восстановления Каменного моста пока до конца неясны, в том числе из-за необходимости соблюдения сложной процедуры согласования на этом важном объекте культурного наследия.

Первая временная схема организации движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.