Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 5:24

В центре Воронежа в районе Каменного моста на пять часов закроют движение

Нельзя будет проехать 3 августа с 9.00 до 14.00
Юрий КОЗЛОВ
Каменный мост после обрушения.

Каменный мост после обрушения.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Менее, чем через час, перекроют движение транспорта в районе Каменного моста. В четверг, 3 августа, с 9.00 до 14.00 там нельзя будет проехать в следующих местах:

1. на участке Карла Маркса – от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка;

2. на участке Орджоникидзе от Карла Маркса до улицы Чернышевского.

В течение этих пяти часов специалисты будут обследовать конструкции Каменного моста. Напомним, часть старинной переправы была разрушена во время сильного дождя 3 июня. Сроки восстановления Каменного моста пока до конца неясны, в том числе из-за необходимости соблюдения сложной процедуры согласования на этом важном объекте культурного наследия.

Первая временная схема организации движения.

Первая временная схема организации движения.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Вторая временная схема организации движения.

Вторая временная схема организации движения.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.