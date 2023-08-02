Житель Воронежской области попал под уголовную статью за повторное пьяное вождение

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В полиции Репьевского отдела ГУ МВД Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который, будучи лишенным прав за нетрезвое вождение, снова попался пьяным за рулем.

По версии дознания, в июле 2023 года мужчина, двигаясь на автомобиле «Фольксваген» в Репьевском районе не остановился по требованию сотрудника ГИБДД и попытался скрыться. Началась погоня, а когда нарушителя остановили, выяснилось, что водитель пьян. Более того, ранее он уже был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

На автомобиль нарушителя наложили арест для дальнейшей возможной конфискации имущества в собственность государства в случае вынесения обвинительного приговора суда.