В воронежском сквере имени Бунина поставят «фирменную» скамейку

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В администрации Воронежа рассказали о ходе работ реконструкции сквера имени И.Бунина. На сегодня подрядчик выполнил около 40% работ. По условиям контракта, в сквере планируется высадка саженцев сирени, хвойных пород, спиреи, роз, крокусов и других растений.

– Кусты сирени будут располагаться в разных частях парка группами по 5-7 штук. Мы хотим вернуть сирень в город Воронеж в большом объеме и начинаем со сквера Бунина. Саженцы будут разных сортов, разного цвета. Также с улицы Платонова будут подсажены две липы, – рассказала руководитель городского управления экологии Галина Воробьева.

Высадку деревьев и кустарников завершат к началу осени, а к ноябрю на клумбы высадят луковичные культуры.

Малые архитектурные формы, в частности – светильники, в сквере будут выполнены в историческом стиле. Например, здесь установят фирменную скамью «Бунин», подготовленную специально для этого проекта. Также воронежский производитель мебели разработал авторский лючок фонарного столба с изображением книги.