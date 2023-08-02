В двух районах Воронежа пропал свет

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители двух районов остались без электричества 2 августа. Свет отключили в домах Коминтерновского и Советского районов. Это произошло из-за аварии. Сроки ее устранения в энергетической компании пока не называют.

Из-за того, что многие высотки оснащены подкачивающим оборудованием, то из-за отключения света насосы перестали подавать воды на верхние этажи.

По причине отсутствия электричества приостановили работу и некоторые магазины.

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