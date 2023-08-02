Воронежские спортсмены взяли два «золота» и «бронзу» на всероссийских соревнованиях по боб и скелетон стартам

София Степушкина (третья слева) завоевала золото в соревнованиях двоек. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В городе Павловск Воронежской области прошли всероссийские соревнования по боб и скелетон стартам. Экипажи там разгоняли не по ледяному желобу, а по обычным рельсам. Скорость, которую демонстрировали спортсмены за несколько секунд, фиксировали. Потом определяли самых быстрых.

Скелетонную часть программы представляли в основном молодые спортсмены. У бобслеистов в состязаниях двоек к перспективным новичкам присоединились и опытные спортсмены, в частности разгоняющие Никита Мазурок из Орла и Андрей Лылов из Воронежа.

В боб-стартах в двойках среди женщин лучшими стали София Степушкина из Воронежа в паре с Анастасией Дудкиной (Орел), а среди мужчин «бронза» у Андрея Лылова в паре с москичом Вадимом Парамоновым (Москва).

Программу соревнований завершали заезды четверок. По итогам состязаний «золото» в боб-старте четверках среди мужчин завоевали: Андрей Лылов (Воронеж), Александр Музалевский (Москва), Александр Лифанов (Новосибирск) и Никита Мазурок (Орел).