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НовостиСпорт2 августа 2023 14:45

В РФС посчитали, что матч воронежского «Факела» с «Локомотивом» отсудили безошибочно

Экспертно-судейская комиссия приняла решение, что сомнения представителей воронежского клуба в первом голе и неназначенном пенальти безосновательны
Юрий КОЗЛОВ
Эта рука - кого надо рука!

Эта рука - кого надо рука!

Фото: кадр с видео из группы ВК «Автошкола Ягуар в Воронеже».

Неудачей завершилось обращение «Факела» в экспертно-судейскую комиссию при Президенте РФС с просьбой оценить эпизоды с первым голом на 13-й минуте матча и с неназначением пенальти в ворота «Локомотива» на 38-й минуте матча.

Эксперты в обоих случаях согласились с мнением главного судьи игры Василия Казарцева. При этом физический контакт Артема Дзюбы с Сергеем Божиным они признали, но посчитали, что не было акцентированного толчка, повлиявшего на возможность защитника бороться за мяч. Таким образом, первый гол «Локомотива», по их мнению был забит правильно.

Что же касается неназначенного при счете 1:1 пенальти, то эксперты уверены, что Егор Погостнов, коснувшийся мяча в своей штрафной, просто не успел убрать руку.

Напомним, первый домашний матч второго сезона «Факела» в Премьер-лиге закончился разгромом от московского «Локомотива» - 1:4 и опустился на последнее, 16 место.