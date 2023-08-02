Воронежцы пожаловались на нашествие слизней в Центральном парке

Кадр видео из соцсетей

Воронежцы заметили огромное количество слизней на дорожках Центрального парка. Внушительного размера моллюски выползли после дождя. Очевидцы сняли их на видео и разместили в соцсетях.

Судя по кадрам, это не привычные нам слизни, а испанские – отличающиеся большими размерами и такой же прожорливостью. Они способны за короткий срок уничтожить огромное количество растений. Это привозной карантинный вид брюхоногих моллюсков, попавший к нам из Европы. Они бывают разного цвета: серые, оранжевые, белесые. Но у всех одна отличительная примета - крупные борозды, напоминающие в уменьшенном масштабе кору дерева. О них «Комсомолка» рассказывала в большом материале.

Размножению вредителей способствует влажная и теплая погода, которая установилась в городе.