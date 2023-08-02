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НовостиОбщество2 августа 2023 14:44

Воронежцы пожаловались на нашествие слизней в Центральном парке

На дорожках парка заметили огромных моллюсков
Ирина КАЗАНИНА
Кадр видео из соцсетей

Кадр видео из соцсетей

Воронежцы заметили огромное количество слизней на дорожках Центрального парка. Внушительного размера моллюски выползли после дождя. Очевидцы сняли их на видео и разместили в соцсетях.

Судя по кадрам, это не привычные нам слизни, а испанские – отличающиеся большими размерами и такой же прожорливостью. Они способны за короткий срок уничтожить огромное количество растений. Это привозной карантинный вид брюхоногих моллюсков, попавший к нам из Европы. Они бывают разного цвета: серые, оранжевые, белесые. Но у всех одна отличительная примета - крупные борозды, напоминающие в уменьшенном масштабе кору дерева. О них «Комсомолка» рассказывала в большом материале.

Размножению вредителей способствует влажная и теплая погода, которая установилась в городе.