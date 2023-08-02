Умер бывший начальник полиции в Воронежской области и почетный гражданин Бутурлиновского района

Фото с официальной страницы Бутурлиновской администрации во «Вконтакте». Фото: Предоставлено

Глава Бутурлиновского района Воронежской области Юрий Матузов сообщил в соцсетях о смерти почётного жителя района полковника полиции Ивана Козлова. Его не стало на 71-ом году жизни, 1 августа.

- Он прошёл большой путь и внёс существенный вклад в спокойствие и безопасность жителей муниципалитета, на посту начальника отдела внутренних дел по Бутурлиновскому району. Знал Ивана Яковлевича как человека большой души и безграничного трудолюбия, всецело посвятившего себя служению нашей Родине! Его жизненный и профессиональный опыт, добропорядочность, внимание к людям, сердечная теплота и отзывчивость снискали заслуженный авторитет у всех, кто его знал. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким! Светлая память! – написал Юрий Матузов на официальной странице Бутурлиновской администрации во «Вконтакте».