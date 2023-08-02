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НовостиПроисшествия2 августа 2023 13:43

В торговом центре Воронежа одна женщина избила другую

Полиция проводит проверку по факту драки в ТЦ
Ирина КАЗАНИНА
Фото с видео ГУ МВД по области

Фото с видео ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

2 августа в зале торгового центра «Армада» в Юго-Западном районе Воронежа подрались две женщины. Очевидцы сняли на видео, как одна дама валит другую на пол, а потом начинает избивать ее сумочкой по голове.

В полиции рассказали, что получили сообщение об избиении.

- На месте происшествия участковый уполномоченный полиции разбирается в обстоятельствах конфликта, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Фигуранты драки установлены, заявлений по факту причинения телесных повреждений не поступило.

По факту драки проводится проверка, по ее результатам полицейские примут процессуальное решение.