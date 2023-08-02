В Воронежской области задержали курьера, укравшего у пенсионерок почти 700 тысяч рублей

Десять процентов от суммы посредник аферистов оставлял себе в качестве оплаты за работу. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

26 июля в отдел МВД России по Бутурлиновскому району обратились две пожилые жительницы райцентра, которые пострадали от действий мошенников. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. В обоих случаях потерпевшим звонили лже-сотрудники правоохранительных структур. И оба раза сообщали, что их родные стали виновниками ДТП. Обещая не привлекать близких людей к уголовной ответственности, аферисты вымогали деньги.

Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Липецка на территории Волгоградской области. Выяснилось, что парень откликнулся на предложение о заработке в одном из мессенджеров. По указке кураторов задержанный приезжал по адресам, забирал деньги и впоследствии переводил их на банковские счета. Десять процентов от суммы он оставлял себе в качестве оплаты за работу. Теперь в соответствии с частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» курьеру грозит до шести лет тюрьмы.