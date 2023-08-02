Развратившего пятерых девочек воронежца отправили в СИЗО

Во время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 июля 49-летний житель Воронежской области пробрался в корпус к спящим девочкам в анапском лагере «Счастливое детство». Известно, что как минимум, он их гладил. Всего пострадали пять девочек. А по неофициальным данным, вожатых мужчина запирал в комнатах.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что ранее воронежца судили за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас ему грозит до 20 лет тюрьмы за насильственные и развитые действия сексуального характера в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 135 УК РФ. Во время следствия он будет находиться в СИЗО.