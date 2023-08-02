Воронежца отправили на шесть лет в колонию за торговлю детьми

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Ростовской области суд признал 29-летнего жителя Воронежской области виновным в похищении и торговле детьми и отправил его на шесть летв колонию. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК России по Донскому региону.

- Мужчина признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело было выделено в отдельное производство, - рассказали в Следкоме.

В отношении остальных участников группы расследование продолжается.

По версии следствия, в 2021 году осужденный и его двое подельников из города Шахты организовали торговлю детьми из семей, находившихся в трудном материальном положении.

Мужчины приходили к родителям и, под предлогом сложностей в содержании детей, заставляли отдать малышей, якобы органам опеки. Законность своих действий преступники подкрепляли липовыми документами, которые предлагали подписать родителям.

Таким образом банда забрала из семьи двух детей 7 лет и 10 месяцев, после чего продали их жителям Свердловской и Ульяновской областей. Малышей вернули к родным во время следствия.