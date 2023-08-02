В Воронежской области 11 месяцев не регистрировали лесных пожаров

Дождливая погода благоприятна для профилактики пожаров Фото: из архива «КП»

Лесные пожарные Воронежской области рассказали, что в течение 11 месяцев в лесах региона не вспыхнул ни один пожар. Последнее возгорание было зарегистрировано 31 августа 2022 года в Теллермановском лесничестве.

Это своеобразный рекорд, говорят в управлении лесхоза области. Причину специалисты видят в преобладании дождливой погоды, а также профилактике и мониторингу лесных пожаров.

Однако, по прогнозам синоптиков, в августе в регионе ожидается жаркая погода и недостаток дождей. Поэтому риск пожаров может резко вырасти – трава, напочвенный покров быстро высохнут и станут потенциальным источником огня.

В связи с этим управление лесного хозяйства просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Категорически запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне, бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на полях.