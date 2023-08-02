В Воронежском заповеднике нарушитель спилил три сухих дерева

Фото с сайта Воронежского заповедника Фото: Предоставлено

В конце июня в Воронежском заповеднике при осмотре кварталов Краснолесненского лесничества заказника «Воронежский» оперативная группа обнаружила спилы деревьев.

Лесорубы спилили три сухих дерева, а при транспортировке стволов повредили молодые деревья разных пород, а также почву.

Вскоре личности нарушителей установили, а сотрудники заповедника оценили причиненный природе ущерб.

- Все материалы по происшествию направили в Природоохранную прокуратуру и участковую дирекцию заказника для принятия правового решения, – рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Воронежского заповедника – руководитель оперативного отряда Сергей Комов.

Администрация заповедника напоминает, что в самом заповеднике и в его охранной зоне, а также в заказниках федерального значения «Воронежский» и «Каменная степь» запрещены охота, вырубка деревьев, нахождение вне специальных зон. Нарушителям грозит административная или уголовная ответственность!