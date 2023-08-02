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НовостиОбщество2 августа 2023 11:25

На огороде у воронежца нашли 109 кустов конопли

У него также изъяли около 500 граммов наркосодержащих растений
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Лискинскому району обнаружили у 53-летнего жителя хутора Старой Покровки запрещенное законом культивирование конопли. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

На приусадебном участке мужчины оперативники нашли 109 наркосодержащих растений конопли, а из временной постройки изъяли около 500 граммов частей растений, являющихся наркосодержащими. Мужчина заверил, что выращивал растения исключительно для личного потребления. В соответствии с частью 2 статьи 228 и частью 1 статьи 231 УК РФ ему грозит до десяти лет лишения свободы.