На девяти улицах в Воронеже прошли рейды против незаконной торговли

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На территории Ленинского района прошла серия рейдов по пресечению незаконной уличной торговли. В нем приняли участие специалисты отдела потребительского рынка и предпринимательства управы и полицейские.

- Некоторые горе-предприниматели, услышав предостережение управы не стали рисковать и до сих пор не решаются продолжать свою «работу». Правильно! – рассказали в управе. - С другими нарушителями обошлись по всей строгости закона.

Рейды с изъятием товара и предметов организации незаконной деятельности прошли по 9 адресам, в том числе на улицах Плехановская, 20-летия Октября, Чапаева и других. Во всех случаях на виновных составили протоколы об административных правонарушениях.

Изъятое сотрудниками управы оборудование и товары переданы на ответственное хранение до рассмотрения дел административной комиссией при управе района и уплаты штрафов.

В управе сообщили, что с начала 2023 года прошло более 200 рейдовых мероприятий. По их итогам составили 106протоколов; изъяли из оборота 3120 единиц товаров непродовольственной группы (трикотажные изделия, оптика и т.д.), 25 литров стеклоомывающей жидкости; 183 кг продовольственной группы товаров и 12 единиц торгового оборудования.

А к злостным нарушителям порядка судом применялись и более строгие меры воздействия – исполнение обязательных работ и административный арест.