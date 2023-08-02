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НовостиЗвезды2 августа 2023 10:40

В Воронеже разработают проект реставрации исторического здания «Приют земский»

Оно построено в 1911 году
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы регионального управления по охране объектов культурного наследия.

Фото пресс-службы регионального управления по охране объектов культурного наследия.

Проект реставрации исторического здания «Приют земский» разработают в Воронеже. Об этом сообщает региональное управление по охране объектов культурного наследия. Само здание находится по улице Вайцеховского, 2/5. Работы выполнит имеющий лицензию Минкульта РФ подрядчик ООО «Ника Арт». Построенное в 1911 году здание взяли под охрану в 1994 году. Сейчас в нем располагается помещение областного клинического онкологического диспансера.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, здание XVIII века со школой отремонтируют в Воронежской области. Работы в Острогожске выполнит фирма из Йошкар-Олы.