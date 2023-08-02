В Воронежской области полицейский сбил 15-летнего велосипедиста

Фото воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

Вчера, 1 августа, около 15.15 в городе Борисоглебске Воронежской области на пересечении улиц 217 Стрелковой дивизии и Пешкова 15-летний велосипедист попал под колеса автомобиля «Ниссан Премьера», неожиданно выехав прямо ему под колеса со второстепенной улицы. За рулем иномарки находился сотрудник полиции.

В результате аварии подросток получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

По факту аварии организовали проверки в двух ведомствах – полиции и СУСКе. Следователи проводят экспертизы и собирают показания свидетелей ДТП. Кроме того, после выздоровления пострадавшего будет назначена экспертиза причиненного его здоровью вреда. По ее результатам примут процессуальное решение.