Водитель зацепившегося за провода грузовика от удара током погиб под Воронежем

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Накануне, 1 августа, у одного из домов по улице Солнечная села Новая Усмань от удара током погиб водитель грузовика. Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального Следкома, рядом с машиной обнаружили тело 26-летнего мужчины. По оценкам экспертов, повреждения характерны для поражения электричеством.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

- Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СУ СК РФ по Воронежской области.