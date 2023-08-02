На установку 38 камер видеофиксации нарушений ПДД в Воронеже потратят 122 миллиона рублей

По данным портала госзакупок, комплексы фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения будут установлены по следующим адресам: на Петровской набережной, 7, улице 9 Января, 175, Димитрова, 159б/2, Ломоносова, Шишкова, 134, Героев Сибиряков, 2а, 20-летия Октября, 59, Тепличной, 59г, Фёдора Тютчева, 93/5, Отличников, 1д, а также 5 Декабря, Брянской, Кольцовской, Никитинской, проспекте Патриотов, Пятницкого, Средне-Московской, Циолковского и Степана Разина. Кроме того, два комплекса установят на Ленинградской (у домов №№ 35 и 136), Вайцеховского и Фридриха Энгельса, а на улице Острогожской – четыре.

На трассе М-4 «Дон» (обход Воронежа и обход села Нечаевка) появится восемь камер фиксации ПДД. Также один комплекс разместят в Лисках на улице Сеченова.

Заявки от подрядчиков на участие в аукционе будут приниматься до 8 августа, а итоги торгов опубликуют 10 августа. Работы нужно будет завершить до конца текущего года.