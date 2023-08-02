Воронежские десантники не смогут отметить праздник в музее ВДВ

Открытие музея перенесли на сентябрь. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Сегодня, 2 августа, в Воронеже отмечают День ВДВ. Но подрядчики, которые возводят музей ВДВ в парке Победы, не смогли справиться с задачей в срок. Площадка перед монументом легендарного Василия Маргелова пока не обустроена. Так что десантники встретили профессиональный праздник в не самом радужном настроении.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пользователи воронежских соцсетей сообщили о повреждении деревьев при строительстве музея ВДВ недалеко от ТРЦ «Арена» в Коминтерновском районе. А открытие музея, первоначально намеченное на лето, из-за финансовых трудностей подрядчика и опоздания с поставкой оборудования и стройматериалов, пока перенесли на сентябрь.