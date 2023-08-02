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НовостиПроисшествия2 августа 2023 8:03

В Воронеже водитель на «Киа» сбил 78-летнего велосипедиста

Пенсионера госпитализировали
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 2 августа, примерно в 8:20 у дома № 128 по Московскому проспекту в Воронеже 33-летняя местная жительница, управляя «Киа Рио», наехала на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В результате ДТП велосипедист, 78-летний мужчина, получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области автоледи на трицикле спровоцировала ДТП в Богучарском районе.