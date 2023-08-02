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НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:44

В Воронежской области автоледи на трицикле спровоцировала аварию

ДТП произошло в Богучарском районе
Алексей СЕРГУНИН
Водитель трицикла и ее пассажир, 18-летняя жительница Белгородской области, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение.

Водитель трицикла и ее пассажир, 18-летняя жительница Белгородской области, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 1 августа, в 16:40 на 10 км автодороги «Богучар-Кантемировка» 51-летняя жительница Белгородской области на трицикле, пытаясь обогнать грузовой фургон, но не справилась с управлением и вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель трицикла и ее пассажир, 18-летняя жительница Белгородской области, получили телесные повреждения, их доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем, столкнувшись с «Хендаем», перевернулся «Митсубиси».