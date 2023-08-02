Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 6:12

Жителей Воронежской области предупредили о возможных лесных пожарах в августе

Важно соблюдать правила безопасности в лесу
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы «Авиалесоохраны».

Фото пресс-службы «Авиалесоохраны».

Риск возникновения лесных пожаров возрастет в августе в южной и западной частях Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Так как синоптики обещают жару и мало осадков, то жителям нашего региона крайне важно соблюдать правила безопасности в лесу. В Центральном федеральном округе в зону риска также попали Курская, Белгородская, Брянская области, западная часть Орловской области, а также южная часть Калужской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские синоптики рассказали, когда придет жара до +34 градусов.