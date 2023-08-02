Жителей Воронежской области предупредили о возможных лесных пожарах в августе

Фото пресс-службы «Авиалесоохраны».

Риск возникновения лесных пожаров возрастет в августе в южной и западной частях Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Авиалесоохраны».

Так как синоптики обещают жару и мало осадков, то жителям нашего региона крайне важно соблюдать правила безопасности в лесу. В Центральном федеральном округе в зону риска также попали Курская, Белгородская, Брянская области, западная часть Орловской области, а также южная часть Калужской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежские синоптики рассказали, когда придет жара до +34 градусов.