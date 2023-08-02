В Коминтерновском районе Воронежа незаконно срубили дерево

Фото из телеграм-канала городского управления экологии.

У дома №27 по улице Лизюкова в Воронеже незаконно срубили дерево. Об этом сообщает телеграм-канал городского управления экологии.

- Материалы в ближайшее время буду направлены в полицию для рассмотрения в установленном порядке, - сообщили в пресс-службе управления.

Отметим, что в соответствии со статьей 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в заказнике «Воронежский» незаконно срубили дубы и сняли почву.