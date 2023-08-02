Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 5:24

В Коминтерновском районе Воронежа незаконно срубили дерево

Экологи передадут материалы в полицию
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала городского управления экологии.

Фото из телеграм-канала городского управления экологии.

У дома №27 по улице Лизюкова в Воронеже незаконно срубили дерево. Об этом сообщает телеграм-канал городского управления экологии.

- Материалы в ближайшее время буду направлены в полицию для рассмотрения в установленном порядке, - сообщили в пресс-службе управления.

Отметим, что в соответствии со статьей 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в заказнике «Воронежский» незаконно срубили дубы и сняли почву.