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НовостиОбщество1 августа 2023 17:01

В Воронежской области за семь месяцев погибли от бешенства 17 животных

Чаще всего заражались собаки и кошки, их от этой страшной болезни умерло 12
Олег КУЗНЕЦОВ
Если собака агрессивна без причины, возможно, она заразилась бешенством.

Если собака агрессивна без причины, возможно, она заразилась бешенством.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев 2023 года в Воронежской области зарегистрировали 17 случаев заболевания бешенством животных. От этой жуткой болезни умерли 12 собак и кошек, четыре диких зверя и один бык. Эти печальные цифры сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Случаи бешенства животных были с начала года в Лискинском, Новоусманском, Павловском, Аннинском, Калачеевском , Репьевском, Острогожском, Нижнедевицком и Ольховатском районах.

В управлении напоминают, что для предотвращения заражений бешенством хозяева должны делать своим домашним питомцам соответствующую прививку с раннего возраста. И сразу обращаться к ветеринару, если вашего четвероного любимца покусал хищный зверь или есть иные подозрения на это смертоносное заболевание.

Напомним, сразу два случая бешенства на улице Гагарина зарегистрировали летом 2023 года в селе Острянка Нижнедевицкого района – в домах №№ 42 и 99. В связи с этим там действует карантин, который продлится, как минимум, до 25 октября.