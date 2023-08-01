В Воронежской области за семь месяцев погибли от бешенства 17 животных

Если собака агрессивна без причины, возможно, она заразилась бешенством. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За семь месяцев 2023 года в Воронежской области зарегистрировали 17 случаев заболевания бешенством животных. От этой жуткой болезни умерли 12 собак и кошек, четыре диких зверя и один бык. Эти печальные цифры сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Случаи бешенства животных были с начала года в Лискинском, Новоусманском, Павловском, Аннинском, Калачеевском , Репьевском, Острогожском, Нижнедевицком и Ольховатском районах.

В управлении напоминают, что для предотвращения заражений бешенством хозяева должны делать своим домашним питомцам соответствующую прививку с раннего возраста. И сразу обращаться к ветеринару, если вашего четвероного любимца покусал хищный зверь или есть иные подозрения на это смертоносное заболевание.

Напомним, сразу два случая бешенства на улице Гагарина зарегистрировали летом 2023 года в селе Острянка Нижнедевицкого района – в домах №№ 42 и 99. В связи с этим там действует карантин, который продлится, как минимум, до 25 октября.