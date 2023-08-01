Под Воронежем грабители избили металлическим прутом хозяйку дома и украли технику и конфеты

В суде решили отправить грабителей-рецидивистов за колючую проволоку надолго. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Семилукском районном суде вынесли приговор по уголовному делу по вооруженному грабежу. Двое мужчин отвечали за незаконное проникновение в дом, разбойное нападение на женщину, кражу вещей, а также за угон автомобиля

Эти преступления ранее уже отбывавшие сроки 21-летний и 31-летний жители Семилук совершили еще в начале декабря 2022 года. Они влезли в намеченный ими дом. Один из рецидивистов ударил хозяйку два раза металлическим прутом по голове. Потом заорал: «Тетка отдай деньги, а то убью» и запер свою жертву в туалете. Другой преступник продолжил «кошмарить» хозяйку дома. Он взял со стола в кузне нож, открыл дверь туалета, и, угрожая зарезать, потребовал от женщины жестами отдать все ценное.

В результате разбойники разжились мобильным телефоном, двумя телевизорами, кофемашиной, роботом-пылесосом, фонарем, коллекцией монет СССР, золотым кольцом, ноутбуком, видеокамерой и деньгами на общую сумму 125 050 рублей. Ну и, видимо, чтобы сильнее почувствовать сладость удавшегося грабежа, сперли еще и семь конфет.

Преступники рассудили, что этакую тяжесть домой не дотащишь. И если конфеты можно съесть, то все остальное к этому не приспособлено. Потому они еще и угнали машину, принадлежащую хозяйке, на которой и увезли все награбленное. Они выгрузили вещи в одном из гаражей Воронежа. Там же оставили и угнанный автомобиль. А вскоре попались.

На судебном заседании оба грабителя полностью признали свою вину в этих преступлениях и заявили, что раскаялись. Один из них получил 7 лет 3 месяца колонии особого режима. А еще он выплатит ограбленной женщине более 23 тысяч рублей. Другой получил 7,5 лет колонии строгого режима. Он должен заплатить пострадавшей женщине более 33 тысяч рублей.