В Воронеже обновили трубопровод, ведущий к реконструируемому стадиону «Факел»

Так выглядит сейчас участок, где обновляли теплотрассу. Фото: предоставлено ПАО "Квадра".

В воронежском филиале компании «Квадра» сообщили о завершении работ по модернизации участка теплотрассы, ведущего к стадиону «Факел», где сейчас активно идет реконструкция. Обновили 396 метров магистрального трубопровода. Эти работы были необходимы для того, чтобы в будущем без проблем обслуживать строящийся 10-тысячный стадион, в котором будет много подтрибунных помещений (места для прессы, раздевалки команд, сауна, тренерские), а также футбольное поле.

В связи с этим диаметр трубопровода увеличили с 400 до 500 миллиметров, смонтировали новые неподвижные опоры, тепловую камеру, запорную арматуру и устройства, компенсирующие линейные удлинения труб при нагревании. Практически этот участок теплотрассы готов к подключению, которое, естественно, сделают, когда работы на стадионе будут близки к завершению.

Разрытый участок планируют привести в порядок, то есть, провести его благоустройство, к октябрю.

О ходе строительства стадиона «Факел» можно подробнее прочитать здесь.