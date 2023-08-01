В Воронеже на шесть дней перекроют участок улицы Электросигнальной

Из-за ремонта в Воронеже на несколько дней перекрыли две улицы. Фото: из архива «КП»

На шесть дней закроют участок улицы Электросигнальной в районе дома № 19В. По нему нельзя будет проехать с 23.50 вторника, 1 августа, до 23.50 понедельника, 7 августа. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Закрытый участок дороги находится на пересечении с улицей Солнечной. Движение там запретили из-за продолжающегося ремонта теплотрассы. Им занимаются сотрудники воронежского филиала АО «Квадра». Ранее по той же причине до 17 июля закрывали участок Электросигнальной от Текстильщиков до Солнечной.

Напомним, до23.50 6 августа из-за ремонта путепровода перекрыли движение на участке улицы Лызлова. Там нельзя проехать от ее пересечения с улицей 206 Стрелковой Дивизии до дома № 392 по улице Горняков.