В Воронеже нашли живой ушедшую из дома без обуви 73-летнюю пенсионерку

Розыски пенсионерки, пропавшей ночью, завершились благополучно. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронеже благополучно закончились поиски 73-летней Людмилы Р. Пожилая женщина около часа ночи во вторник, 1 августа, ушла из дома на улице Чапаева. Родственники утром обнаружили, что Людмила Р., жившая с ними, куда-то ушла в одних носках, так как вся ее обувь была на месте, Зная, что пенсионерка страдает от потери памяти и плохо ориентируется в пространстве, они сразу забили тревогу, обратившись за помощью к волонтерам и полиции.

Не так давно пожилую женщину нашли в том же районе, где она пропала. Родственники забрали ее у местного участкового. Сейчас Людмила Р. уже дома.

Напомним, в Воронеже продолжаются поиски 83-летней Раисы Панченко и 27-летнего Артема Терещенко.