В Воронеже бывший депутат гордумы Сергей Кудрявцев хочет досрочно выйти на свободу

Сергей Кудрявцев. Фото: voronezh.er.ru

В картотеке дел Центрального районного суда Воронежа появилась информация о поступившем 31 июля ходатайстве бывшего депутата городской Думы Сергея Кудрявцева. В нем он просит о смягчении наказания – замене отбывания срока в колонии на принудительные работы. Дату заседания суда по поводу этого ходатайства пока не назначили.

Напомним, в апреле 2017 года Кудрявцев решил приобрести право собственности на землю площадью в 5,6 тысяч квадратных метров под сейчас пустующим и заброшенным бывшим ДК Кирова. При этом согласно поданным в региональный департамент имущества и земельных отношений (ДИЗО) документам, депутат хотел купить участок всего за 2,5 процента от его реальной кадастровой стоимости. Да к тому же Кудрявцев умолчал о находящемся на этой земле бомбоубежище, относящемся к федеральной собственности.

В итоге на депутата возбудили уголовное дело по статье, карающей за мошенничество в особо крупном размере. В конце декабря 2020 года его задержали и отправили в следственный изолятор. Землю под ДК Кирова возвратили в государственную собственность. В Ленинском районном суде в конце апреля 2022 года дали Кудрявцеву условный срок (4 года с испытательным сроком на 5 лет со штрафом 1 млн рублей). Однако в ноябре 2022 года в Воронежском областном суде с вердиктом коллег не согласились. И заменили условный срок на такой же, но реальный – с отбыванием его в колонии общего режима.