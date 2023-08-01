Полицейские поймали воронежца, бравшего деньги за наркотики криптовалютой

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Наркополицейские вычислили 37-летнего воронежца, который за сбыт наркотиков получал доход в виде криптовалюты. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 1 августа.

О факте незаконной легализации денег мужчиной стражам порядка удалось узнать в рамках расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Было установлено, что злоумышленник, действуя в составе преступного сообщества, с июня по июль 2022 года за сбыт наркотиков получал доход в виде криптовалюты. Затем ее конвертировал в рубли и переводил на банковские карты для обналичивания. Полученные денежные средства использовал на личные нужды.

Полицейские установили, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, превысила 50 тысяч рублей.

Следователи в отношении подозреваемого возбуждили уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».