В Воронежской области мужчина зарезал сожительницу, выгонявшую его из чужого дома

На месте преступления работает сотрудник Следственного комитета. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

28 июля в поселке Таловая случилась трагедия в квартире одного из домов на улице Центральной. Днем хозяин и двое его гостей «сообразили» на троих. После выпивки пришедший на пьяную вечеринку 39-летний мужчина поссорился со своей 51-летней сожительницей. Женщина стала выгонять его из дома. Ее разъяренный гражданский муж схватил нож и ударил свою «вторую половину» в грудь. Ранение оказалось смертельным. Хозяин квартиры сразу сообщил об убийстве в полицию.

39-летнего мужчину задержали на месте преступления. Он признал свою вину. Вскоре приняли решение об его аресте. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Наказание по ней – от 6 до 15 лет лишения свободы.