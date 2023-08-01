Воронежские синоптики рассказали, когда придет жара до +34 градусов

В конце недели для любителей загара наступят золотые деньки. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Воронежские метеорологи поделились прогнозом, согласно которому на первой неделе августа к нам придет сильная жара. Причем особенно сильная к концу недели. В пятницу, 4 августами, в отдельных местах Воронежской области обещают температуру до +34. Немногим прохладнее будет в Воронеже – около +30. Однако в субботу, 5 августа, в столице Черноземья ожидают уже +32.

В целом же, согласно долгосрочному прогнозу, погода в августе будет не сильно отличаться от нормы. Если он оправдается, впереди нас ждет более холодная часть месяца.

Напомним также, что в ближайшие сутки в Воронежской области возможны грозы и туман.