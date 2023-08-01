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НовостиОбщество1 августа 2023 12:17

В Кантемировке Воронежской области на проектирование трехэтажной ледовой арены выделят 6,5 млн рублей

На торгах цену работ удалось сбить на 1,4 млн
Олег КУЗНЕЦОВ
На разработку деталей проекта ледовой арены уйдет почти полгода, так что новое спортивное сооружение появится еще не скоро.

На разработку деталей проекта ледовой арены уйдет почти полгода, так что новое спортивное сооружение появится еще не скоро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кантемировке нашли подрядчика для проектирования трехэтажной ледовой арены, которая будет расположена на улице Декабристов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Первоначальная цена аукциона была 7,9 млн рублей, но ее удалось снизить до 6,5 млн.

В торгах участвовали три компании, их название не сообщают. В открытом доступе нет сведений и об организации, победившей на аукционе.

А вот основные параметры проекта ледовой арены уже известны. Общая площадь ее будет 42 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположится вестибюль с гардеробной, каток с хоккейным полем 28 на 58 метров и с трибуной, рассчитанной на 204 зрителя. Также там будет буфет, фитнес-зал, раздевалки, душевые, кладовые. А еще тренерская комната, мастерская для заточки коньков и медкабинет. На втором этаже разместят еще один фитнес-зал и раздевалки. Что будет на третьем, пока не сообщают.

Территорию возле арены озеленят. Дорожки возле нее выложат тротуарной плиткой. Кроме того, установят скамейки и урны для мусора и фонари.

Проектные работы нужно будет завершить в течение 170 дней. Их заказчиком выступает администрация Кантемировского района. А деньги выделят из областного бюджета.