Директор строительной организации присвоил себе 3,5 млн рублей в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские установили факт мошенничества при проведении капремонта административного здания в поселке Первомайский Эртильского района. Фигурантом уголовного дела стал 39-летний директор строительной организации. Он выступал подрядчиком по контракту. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 1 августа.

Оказалось, мужчина подготовил фиктивные документы, которые подтверждали исполнение условий контракта. Он внес сведения об объеме работ, стоимости их выполнения и необходимые материалы.

В итоге правоохранители подсчитали: ущерб составил 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется следствие.