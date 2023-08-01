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НовостиОбщество1 августа 2023 11:10

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гроз и тумана

Предупреждение будет действовать до 3 августа
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области в ближайшие двое суток продолжит действовать желтый уровень погодной опасности. Это следует из данных на 1 августа, опубликованных на прогностической карте ЦФО на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики предупредили: в регионе возможны грозы. Это атмосферное явления ожидается местами в регионе до 18.00 среды, 2 августа.

К ним добавится еще и туман. Желтый уровень по нему ожидается в период с 18.00 вторника, 1 августа, до 06.00 среды, 2 августа.