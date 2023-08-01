Эксперты: две трети жителей Воронежской области не высыпаются

С такой усталостью недолго и на рабочем месте заснуть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любопытное исследование провели аналитики hh.ru. Эксперты задали жителям Воронежской области вопрос, удается ли им высыпаться.

Для начала выяснили, сколько надо пробыть в объятиях Морфея нашим землякам, чтобы чувствовать себя как огурчики. 62 процента опрошенных заявили, что им достаточно 7-8 часов. Но только 33% сказали, что им удается столько поспать. Между тем, 35 процентов участников опроса считают, что им нужно 9 или даже 11 часов здорового сна для восстановления. И лишь 4 процентам достаточно менее 7 часов.

В реальности у 64% опрошенных времени на сон куда меньше, чем хотелось бы. Из них 18% признались, что спят всего 5-6 часов в сутки. А 11% – и вовсе только 5 часов. Больше восьми часов в сутки удается поспать всего 4% воронежцев.

– Чаще всего отмечали, что обычно спят 7-8 часов, специалисты, занятые в розничной торговле, в сфере искусства, развлечений и массмедиа, а также компьютерных технологий. Среди тех, кто обычно вынуждены выкраивать на сон 6 часов и меньше, – больше всего рабочих (почти половина из опрошенных представителей этой социальной группы), медиков, сотрудников сферы туризма и общепита, а также юристов.

Большая часть участников опроса считают, что из-за недосыпа у них появляется не только традиционные головная боль, слабость, раздражительность и подавленность, но также снижается иммунитет и появляется склонность к перееданию.