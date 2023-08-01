Мать осудили за смерть 8-летней дочери во время еды в Воронеже

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Левобережный райсуд вынес приговор 30-летней жительницы Воронежа за смерть дочери во время кормления. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Об этом рассказали в облпрокуратуре 1 августа.

Суд установил, что мать жестоко обращалась с 8-летней девочкой. Она оставляла дочь без присмотра, не кормила, злоупотребляла спиртным, не оказывала медпомощь. В результате у девочки постепенно ухудшилось здоровье, были утрачены навыки сидения, хождения, разговорной речи. Развился ряд заболеваний, она испытывала психические и физические страдания.

В октябре 2022 года девочка кушала. Мать в это время вышла из комнаты и оставила ее одну. В это время пища попала в дыхательные пути девочки, и она задохнулась.

Женщине вынесли приговор – два года исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства. Он может быть обжалован в течение 15 дней.