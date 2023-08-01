Архитекторы показали проект нового здания в центре Воронежа

Таким дом будет выглядеть с фасада. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

По адресу: улица Фридриха Энгельса, 82 в недалеком будущем появится новое здание. Его проект представил на рассмотрение архитектурной комиссии автор – Сергей Забнин. Это известный специалист. Он разрабатывал такие проекты как музей ВДВ и клубный дом «Династия».

Что касается дома № 82 на улице Фридриха Энгельса, его планируют сделать зданием переменной высотности – от 18 до 30 этажей. Фасад отделают клинкерной плиткой и композитными панелями в белых, серых и бежевых тонах. В нем будет много стекла. Проектом предусмотрен атриум и крыша, которую можно будет использовать не только по прямому назначению, но для дополнительных развлекательных или рекреационных целей. На кровле планируют установить световой фонарь для максимального естественного дневного освещения помещений. Кроме того, в доме обустроят двухуровневый подземный паркинг.

В здании будет много стекла. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

Коллеги дали автору рекомендации по проектированию внутренней части здания, а также по его максимальной интеграции в общую панораму улицы с учетом перспективы развития всего квартала.

В итоге приняли решение, что автор доработает проект и вновь представит его на очередном заседании комиссии.