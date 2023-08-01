Воронежские ребята совершили «Большое путешествие по России»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На днях среди детей, отдыхающих в ДОЛ «Костер» завершился традиционный творческий конкурс «Большое путешествие по России», организованный управой Ленинского района, в котором приняли участие более 200 мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет.

Формат конкурса предполагает два этапа: первый – игра по станциям и творческая часть – концерт. Старт конкурсу дают ведущие. Они знакомят участников с концепцией конкурса, выдают маршрутные листы, где указаны станции – их семь. На каждой из станций группа активистов представляет конкурсантам определенный регион России. Рассказывают об истории края, его традициях, уникальных особенностях, обычаях проживающего в нем народа.

Таким образом у детей есть возможность совершить виртуальное путешествие по всем представленным регионам. При этом организаторы снимают на видео интересные моменты конкурса и ребята позже смогут поделиться ими с друзьями в социальных сетях.

Для концерта команда, выбрав один из изученных регионов представляет его в любом творческом жанре на сцене: через танец, песню, театральную постановку.