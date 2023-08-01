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НовостиПроисшествия1 августа 2023 9:36

Воронежец надругался над девочками в лагере Анапы

Мужчину задержали, он дает показания
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Мужчину из Воронежской области задержали в Анапе по подозрению в надругательстве над школьницами в детском лагере, сообщает kp.ru.

49-летний Геннадий И. в данный момент дает показания. Возбуждены уголовные дела по двум статьям – «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних.

Уточняется, что мужчина приехал из Воронежской области, жил на пляже. Три дня назад он перепрыгнул через забор детского лагеря «Счастливое детство» и тайком пробрался в один из отрядов с девочками. А там начал к ним приставать. На крики детей прибежали вожатые и вызвали полицию.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.