В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам свыше 5,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась 74-летняя жительница областного центра. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Подробностями поделились в ГУ МВД по Воронежской области 1 августа.

Женщина нашла в интернете рекламу, обещавшую значительное увеличение дохода. Она оставила заявку на обратный звонок и вскоре с ней связались якобы представители биржи.

Он пояснил, что их компания предлагает услуги по увеличению дохода клиентов через вложения денег в инвестиции. Пенсионерка поверила, открыла на сайте личный кабинет. Деньги она вкладывала около четырех недель. А менеджер ей посылал уведомления о стабильном росте дохода.

Потом накопления у нее закончились. И ей предложили оформить кредит под залог квартиры, чтобы потом продолжить вложения в инвестиции. Она отказалась и после этого обнаружила, что ее личный кабинет заблокирован. Для его разблокировки представители компании потребовали внести крупную сумму. Так женщина поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. Ущерб составил более 5,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.